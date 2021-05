Interrogazione del PD sui lavori di piazza Martiri Partigiani

Tornano all’attenzione del consiglio comunale, convocato per lunedì sera, i lavori di piazza Martiri Partigiani. Il Partito Democratico propone infatti un’interrogazione avete ad oggetto “I lavori di riqualificazione della piazza, la cui durata e il cui termine sono stati più volte procrastinati”.

In particolare Maria Savigni e Serena Lenzotti chiedono “se saranno rispettati i tempi di fine lavori, che dovrebbero terminare, secondo le ultime dichiarazioni della Giunta, entro il mese di giugno”. Il PD chiede inoltre “se i residenti e i gestori delle attività economiche sono stati tempestivamente informati dell’avanzamento dei lavori e delle modifiche alla viabilità” e perché “non è stata predisposta, soprattutto in questa ultima fase dei lavori, un’adeguata cartellonistica che permettesse il transito in sicurezza ai pedoni e che regolasse in modo più sicuro il transito automobilistico”.