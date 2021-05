Contenimento emergenza epidemiologica: 11 denunce dei carabinieri a Bologna e provincia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la scorsa notte a Bologna in Piazza Verdi e in Piazzetta dei Servi, hanno sanzionato 7 persone per aver violato la normativa di riferimento, in particolare quella che vieta gli spostamenti, consentiti solo da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Inoltre, sempre nella nottata, in occasione dei controlli del territorio: i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno sanzionato quattro persone per violazioni COVID e per disturbo della quiete pubblica in quanto intrattenevano una festa con musica alta; i Carabinieri della Compagnia di Imola hanno denunciato un automobilista ubriaco per guida sotto l’influenza dell’alcol (tassi di alcolemia pari a 1,31 e 1,24 g/l).