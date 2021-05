Tennis, Campionati Nazionali Serie B: i maschi dello Sporting Club Sassuolo ancora vittoriosi

Ancora una vittoria per la formazione maschile dello Sporting Club Sassuolo, che fotocopiando il risultato della seconda giornata (5 a 1) ha sconfitto il club veronese, l’AT Villafranca, fanalino di coda, restando così incollato, a soli tre punti, alla capolista CT Zavaglia che di punti ne ha 9, ma con una partita in meno.

Per la squadra di casa vittorie nei singolari di Daniel Masur, del giovane Mattia Ricci e Luca Tincani. Nei doppi vittorie dei tandem Masur/Mazzoli e Bettini/Tincani.

Per quanto riguarda le squadre femminili di B1 e B2 dello Sporting, che giocavano in trasferta, entrambe le formazioni sono state sconfitte con il medesimo punteggio di 4 a 0 rispettivamente dallo Sporting Stampa Torino e da CT Rovereto TN. Tutte e due le squadre femminili si trovano ancora nel fondo della classifica con zero punti.