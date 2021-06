Cinque feriti in schianto tra veicoli sulla Statale 64 Porrettana a Marzabotto

I Carabinieri della Stazione di Marzabotto hanno eseguito i rilievi necessari per appurare le modalità di un incidente stradale con tre veicoli coinvolti che si è verificato questa mattina sulla strada statale “64 Porrettana”, in un tratto con limite a 50 km/h. Le cinque persone che si trovavano a bordo dei veicoli, adulte e di nazionalità italiana, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate, in condizioni di media gravità, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

La Statale è rimasta chiusa il tempo necessario a permettere le operazioni di soccorso dei sanitari e la gestione dell’evento da parte di Anas e Forze dell’Ordine. Per i veicoli leggeri sono state disposte deviazioni della viabilità comunale nel centro abitato di Lama di Reno, mentre per i mezzi pesanti il traffico è rimasto bloccato.