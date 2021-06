Nuoto, 2^ tappa Energy Cup: pioggia di medaglie per i master di Sea Sub

Milano – In occasione della festa della Repubblica, si è svolto all’Idroscalo la seconda tappa del circuito Full of Energy, con 2 gare individuali: una sulla distanza 5 km e l’altra di 2,5 km a cui hanno partecipato diversi master della Sea Sub.

Ottima l’organizzazione con tanti gommoni e moto d’acqua per garantire la sicurezza dei nnuotatori, solo “parzialmente” rovinata dalla presenza delle alghe, in una giornata baciata dal sole è arrivata una pioggia di medaglie per gli atleti modenesi.

Nella 5 km, che registrava un’ottantina di persone al via, Andrea Vian ha vinto la categoria M60 e secondo posto per Manuela Giovanardi (M50) che bissa anche nella 2,5 Km. In questa gara che vedeva circa 120 atleti al via, al piazzamento d’onore si registrano anche Stefano Bertoni (M55) e Raffaele Gambigliani Zoccoli (M45).