Covid, prosegue la riduzione dei ricoveri in Azienda Ospedaliero Universitaria

Continua l’appuntamento consueto con il bollettino settimanale contenente le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Situazione ricoveri

Prosegue la riduzione dei ricoveri in Azienda Ospedaliero Universitaria, che oggi sono 52. Di questi, 38 sono in degenza ordinaria, di cui 29 al Policlinico e 9 all’Ospedale Civile di Baggiovara. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 14, di cui 9 al Policlinico e 5 all’Ospedale Civile.

Varianti circolanti sul territorio provinciale (dato aggiornato al 04.06.2021)

Dal 10 marzo a oggi, in base alle indicazioni regionali sullo screening con test REAL TIME PCR per la ricerca di varianti su pazienti positivi a SARS-CoV-2, sono stati valutati 174 tamponi positivi tra i pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Policlinico, Baggiovara e Ospedale di Carpi. In tutto, 135 (77.6%) tamponi hanno presentato mutazioni del virus compatibili con variante inglese, 29 (16.7%) i tamponi compatibili con variante brasiliana, 3 (1.7%) i tamponi con mutazioni compatibili a variante nigeriana e sono 7 (4%) i tamponi riscontrati senza mutazioni ascrivibili alle suddette varianti.