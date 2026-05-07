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Pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco modenesi. Poco dopo le 16:00 una squadra del distaccamento di Vignola è intervenuta d’urgenza in via Castagneto, lungo la strada provinciale 62 nel territorio comunale di Pavullo, a causa dell’incendio di un camion della nettezza urbana. Sul luogo dell’evento la squadra di Vignola è giunta con un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’autobotte, ricevendo tempestivo supporto dai volontari del distaccamento di Fanano.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte attraverso l’utilizzo di liquido schiumogeno, necessario per soffocare le fiamme che avevano avvolto il mezzo pesante e prevenire ulteriori sversamenti pericolosi.

Una volta domato il rogo, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi più concitate dell’intervento. Le operazioni di bonifica hanno richiesto l’interruzione della circolazione lungo la fondovalle.