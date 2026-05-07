<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nel parcheggio di Piazzale Europa, dove era stata segnalata la presenza di due giovani intenti ad infrangere il lunotto posteriore di un’autovettura.

All’arrivo degli agenti, i giovani si erano già allontanati dall’auto, ma grazie alle accurate descrizioni fornite dal richiedente e alle immediate attività di ricerca effettuate dai poliziotti, venivano subito individuati e fermati in quanto ancora presenti nei pressi del parcheggio.

Si trattava di un 29enne e un 26enne, entrambi di origine egiziana, già conosciuti dalle forze di polizia per via di alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali anche abbastanza recenti.

Dopo i primi adempimenti sul posto, il 26enne e il 29enne venivano accompagnati in Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, venivano deferiti in stati di libertà per l’ipotesi di tentato furto aggravato.