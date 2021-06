Castellarano: trattore si ribalta in un campo, muore agricoltore

Infortunio agricolo mortale nel primo pomeriggio in un campo agricolo di via Gavardo a Castellarano. Intorno alle 15,00 i Carabinieri della Stazione di Baiso, su input della centrale Operativa della Compagnia di Castelnovo Monti allertati dai sanitari del 118, sono intervenuti in un podere dove un trattore condotto da un 66enne reggiano, per cause ancora ancora al vaglio si è ribaltato in un fossato ed il conducente è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la salma. L’esatta dinamica dell’infortunio è ora al vaglio dei Carabinieri di Baiso e Castellarano, che hanno proceduto ai rilievi di competenza. Allertati anche Medicina del Lavoro, Soccorso Alpino e Polizia locale.