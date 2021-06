Ascanio Celestini conduce una speciale visita guidata dagli spazi espositivi del MAMbo di Bologna

L’Istituzione Bologna Musei è lieta di accogliere Ascanio Celestini negli spazi espositivi del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna che si fanno teatro della sua ricerca per la creazione di un possibile Museo Pasolini.

Giovedì 10 giugno 2021 tra le h 18.00 e le 20.00 l’artista condurrà una speciale visita guidata in tre repliche attraverso i microfoni della web radio NEU Radio (www.neuradio.it) in diretta dallo studio del MAMbo. La narrazione di Ascanio, in versione speaker radiofonico e inviato speciale dalle sale espositive, potrà essere seguita dal pubblico attraverso il proprio smartphone o da altro device e ci sarà la possibilità di interagire telefonicamente rispondendo alla domanda di Celestini: “cosa dovremmo vedere nel Museo Pasolini?”

Con questo progetto di Mismaonda, in collaborazione con Istituzione Bologna Musei | MAMbo e NEU Radio, realizzato nell’ambito di Bologna Estate 2021 e preliminare a uno spettacolo e a un documentario che verranno, si vuole inseguire la suggestione che ha ispirato Celestini: entrare all’interno di un museo per immaginare cosa dovrebbe contenere uno spazio espositivo dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Secondo l’ICOM (International Council of Museums) le cinque funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizione, conservazione, esposizione, comunicazione. Come potrebbe essere, allora, un museo incentrato sulla figura di Pasolini?

Bologna qualche risposta da dare la avrebbe. Pasolini nacque qui il 5 marzo 1922. Qui ha frequentato il liceo Galvani e seguito i corsi universitari. Con Roberto Roversi e Francesco Leonetti ha fondato la rivista di poesia Officina. Grazie alla Libreria Antiquaria Mario Landi ha dato alle stampe la sua prima raccolta di poesie Poesie a Casarsa, in dialetto friulano. Il portico dei Servi di Strada Maggiore è una delle location in cui Pasolini gira l’epilogo di Edipo Re, film che il regista ha definito la sua “autobiografia in chiave mitica”. Inoltre la biblioteca della Fondazione Cineteca di Bologna è sede del Centro Studi/Archivio Pier Paolo Pasolini, donato nel 2003 da Laura Betti, in cui sono conservati i documenti originali relativi alle sue opere cinematografiche: foto di scena, sceneggiature, ritagli stampa, oltre a rari documenti audiovisivi.

Come dice Vincenzo Cerami: “Se noi prendiamo tutta l’opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degli anni ’70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro paese in tutti questi anni”.

Ecco, l’idea di Ascanio Celestini è proprio quella di ricostruire quella storia attraverso la paziente raccolta di cimeli, storici, artistici, sentimentali, per strutturare narrativamente un ipotetico Museo Pasolini, ponendo a chi Pasolini lo ha conosciuto, studiato, indagato ma anche al pubblico che lo conosce attraverso le sue opere, le stesse domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci ad acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?

Per il pubblico è possibile seguire Appunti per una visita guidata al Museo Pasolini con Ascanio Celestini attraverso il proprio device sia in presenza dalle sale espositive (posti limitati prenotazione consigliata) oppure a distanza senza limitazioni.

Modalità in presenza:

Per partecipare dal MAMbo è vivamente consigliata la prenotazione acquisendo un biglietto gratuito, nella fascia oraria a partire dalle h 17.45 di giovedì 10 giugno, per la collezione permanente MAMbo (al link

https://ticket.midaticket.it/museicivicibologna/Event/1/Dates?showDate=20210601) oppure per la mostra di Aldo Giannotti Safe and Sound (al link https://ticket.midaticket.it/aldogiannotti/Event/2962/Dates?showDate=20210601).

Eventuali posti non prenotati saranno acquistabili direttamente alle casse fino a esaurimento.

Per rispettare i limiti di capienza secondo le norme anti Covid-19 la permanenza consentita all’interno delle sale sarà di massimo 1 h.

Modalità a distanza:

Attraverso l’app di NEU Radio, scaricabile dal sito www.neuradio.it, dalle h 18.00 alle 20.00.

Per entrambe le modalità la fruizione è libera e potrà essere effettuata attraverso il proprio device. Nell’arco delle due ore di trasmissione Ascanio Celestini farà diverse repliche live.

Sarà necessario:

– essere muniti di uno smartphone con connessione dati e auricolari;

– aver scaricato l’app di NEU Radio e sintonizzarsi per ascoltare in diretta Ascanio Celestini a partire dalle h 18.00;

– indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone se in presenza al museo;

– non creare situazioni di assembramento all’interno degli spazi museali;

– non rimanere nelle sale del MAMbo per più di un’ora a partire dall’orario di prenotazione.

Informazioni sulle modalità di partecipazione: E-mail info@mismaonda.eu – Sms / Whatsapp 349 761 9232