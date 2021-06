Schianto a Crespellano, perde la vita un 29enne

I Carabinieri della Stazione di Crespellano hanno eseguito i rilievi necessari per appurare le modalità di un incidente stradale che si è verificato ieri sera in via Provinciale, in un tratto con limite di velocità a 70 km/h, tra un’automobile Fiat Sedici, condotta da un 29enne italiano e un furgone, Ford Transit, condotto da un 54enne e con a bordo la moglie 56enne, entrambi italiani. Il 29enne è deceduto, mentre i due coniugi sono rimasti feriti, in maniera lieve il conducente del furgone, più grave la donna: entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore di Bologna.