Giovane poiana ferita messa in salvo dagli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana della Zona 6 di Imola

A seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini, una pattuglia della Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna è intervenuta ieri pomeriggio in soccorso di una giovane poiana che da ore si trovava su alcuni arbusti molto vicini all’acqua nel lungofiume Santerno a Imola, e non riusciva a prendere il volo.

Gli agenti della Zona 6 di Imola sono intervenuti e grazie a imbragatura e fune di sicurezza, sono riusciti ad avvicinare il volatile e a catturarlo senza procurare ulteriori danni. L’intervento si è svolto con il supporto e la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Imola e alla presenza delle Guardie Ecologiche Volontarie.

L’animale, impaurito ma vivace, è stato affidato alle cure del Centro di recupero specializzato in rapaci del Dott. Avoni che ha riscontrato il danneggiamento importante delle penne dell’ala sinistra. Secondo il veterinario cure appropriate e una convalescenza forse piuttosto lunga, dovrebbero comunque garantirne la guarigione e il ritorno in natura.