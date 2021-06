Cavriago: maratona delle idee per il Multiplo del futuro

“Multiplo 2030: vivi il Multiplo diffuso” è il progetto ideato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di sviluppare un piano strategico che definisca le politiche culturali di Cavriago con respiro decennale di realizzazione. Attraverso incontri con gruppi di cittadini l’amministrazione ascolterà idee, suggestioni, proposte, critiche e il piano strategico permetterà di scegliere alcune azioni cui dare attuazione e misurarne gli impatti.

I primi appuntamenti si sono svolti online a partire da aprile 2021, e finalmente è arrivato il tempo di proseguire in estate con incontri e eventi in presenza. Ora il percorso partecipato per immaginare il Multiplo del futuro entra nel vivo con una giornata speciale, la Maratona delle Idee: venerdì 11 giugno, dal mattino alla sera un programma ricco di incontri per costruire assieme a cittadini e associazioni del territorio le idee, le proposte e le visioni per i servizi culturali di Cavriago.

Nel giardino storico del Multiplo, all’ombra di cedri e di antiche sophore, si incontreranno a partire dalle 9,30 vari gruppi: il gruppo di volontarie attive con maglia e uncinetto, insegnanti ed educatori, personale degli enti pubblici del territorio e al pomeriggio, in programma gli incontri del gruppo di bella calligrafia, un secondo gruppo di insegnanti ed educatori, il coro CavriCanto, il gruppo degli Amici del Multiplo e delle associazioni.

È possibile partecipare ai vari gruppi, su prenotazione, e dalle 18,30 alle 20 è previsto un “Gruppo aperto” per tutte le persone interessate a dialogare su Multiplo 2030.

Gli incontri della giornata saranno condotti in modalità giocosa e divertente, dalle bibliotecarie e bibliotecari del Multiplo con la collaborazione di Graziano Maino e Marco Cau di Pares.

Cosa manca al Multiplo? A cosa non potresti rinunciare? Cosa lo rende speciale?

Per lasciare un contributo in modalità più veloce ed estemporanea, sarà allestito un punto accoglienza presso un Gazebo nel parco, mentre eventuali piccoli gruppi potranno partecipare a brevi laboratori nell’atrio del Multiplo. Per chi non potrà partecipare alla Maratona di venerdì, saranno organizzati altri laboratori durante l’estate oppure sarà possibile lasciare i propri contributi attraverso i canali social del Multiplo, scrivendo e lasciandoli di persona nell’atrio del Multiplo.

“Il decimo anniversario del Multiplo – spiega l’assessora alla cultura Martina Zecchetti – è l’occasione per fermarsi a riflettere sul percorso compiuto fin qui e affrontare la sfida, insieme ai cittadini, di immaginarne il futuro con uno sguardo fino al 2030. Il Multiplo è biblioteca sociale, laboratorio di creatività, di sperimentazione di linguaggi artistici e di produzione di contenuti ed esperienze, ed è – soprattutto – patrimonio comune condiviso e tale deve essere anche la riflessione che porterà a ri-definirne gli indirizzi e a costruire il futuro dei servizi culturali”.

Anche nel corso del 2020, nonostante il Covid, Multiplo ha sperimentato nuove forme di servizio e di comunicazione, ripensando le modalità di accesso ai servizi e di svolgimento delle iniziative mantenendo un rapporto stretto e costante con i cittadini. Su 207 giorni di apertura nel 2020, di cui 110 ad accesso normale, 74 con ingressi contingentati e 23 in modalità “take away”, comunque gli ingressi totali sono stati 45mila 927 e 47.304 prestiti.

La Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni racconta il progetto Multiplo 2030 con queste parole: “Ripartire dalla cultura oggi significa affermare la sua centralità nella costruzione di un futuro che vogliamo Inclusivo, solidale, all’altezza dei sogni e delle speranze della nostra comunità. Mettere la cultura al centro per noi significa impegnarsi concretamente per la realizzazione di quanto previsto dalla nostra costitutuzione all’articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Per info e per partecipare agli incontri “Multiplo 2030”: tel. 0522 373466 – mail multiplo@comune.cavriago.re.it – Whatsapp 3342156870. Info: www.comune.cavriago.re.it/multiplodiffuso2030