Unimore: venerdì la Cerimonia di consegna dei Premi Dall’Aglio e Landi

Anche quest’anno, come consuetudine ormai dal 2018, Unimore organizza la cerimonia di consegna dei Premi Mattia Dall’Aglio, in memoria dello studente-atleta di Unimore scomparso nell’agosto del 2017. All’iniziativa, voluta dalla famiglia Dall’Aglio per premiare quattro studenti ammessi al progetto Unimore Sport Excellence, con un curriculum sportivo ed accademico di eccellenza, si unisce da questo anno accademico un nuovo Premio dedicato a Luciano Landi in memoria del Direttore Tecnico Sportivo Luciano Landi, prematuramente deceduto nell’agosto del 2020. Le due premiazioni si terranno durante un evento in programma venerdì 11 giugno, alle ore 11.30, presso la sede del Cus MO.RE, a Modena (via Campi).

I Premi di studio Mattia Dall’Aglio, che per l’A.A. 2020/2021 ammontano a 2.500 euro l’uno, vengono assegnati ad un massimo di 4 studenti ammessi al progetto USE – Unimore Sport Excellence che risultino possedere un curriculum sportivo ed accademico di eccellenza. Ai fini dell’aggiudicazione dei premi Dall’Aglio si è dà priorità agli studenti con condizione economica disagiata, desumibile dal valore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Nello specifico i Premi sono così ripartiti: un premio a favore di studente iscritto per la prima volta al primo anno di un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico; un premio a favore di studente iscritto ad un corso di laurea magistrale biennale; 2 premi a favore di studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Il Tavolo Tecnico, non avendo individuato studenti iscritti ad anni successivi al primo con i requisiti necessari, ha deciso di assegnare tre premi a studenti iscritti al primo anno della laurea triennale o quinquennale ed un premio ad uno studente iscritto al primo anno della laurea magistrale. Si tratta di Ludovica Cavalli (Atletica leggera), iscritta al primo anno della laurea triennale in Chimica, Alberto Montanari (Atletica leggera), iscritto al primo anno della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, Domenico Mattia Vinciguerra (Pugilato), iscritto al primo anno della laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti, Andrea Cano (Taekwondo), iscritto al primo anno della laurea magistrale in Management e comunicazione d’impresa.

Allo stesso modo la Famiglia Landi finanzierà, per i prossimi quattro anni, due premi di studio annuali del valore di 2.500 euro ciascuno, a studenti e studentesse ammessi al progetto USE, che abbiano un curriculum sportivo ed un curriculum accademico di eccellenza.

Luciano Landi, allenatore e direttore sportivo della Associazione Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena, nel corso della sua lunga attività di allenatore di nuoto ha contribuito alla crescita di tanti giovani atleti che sotto la sua guida esperta hanno raggiunto importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale; tra questi lo stesso Mattia Dall’Aglio.

I vincitori dei Premi Luciano Landi 2020/21 sono: Rodini Valentina (Canottaggio), iscritta al secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa e Zurlini Umberto (Ginnastica artistica), iscritto al primo anno della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Il programma Unimore Sport Excellence, sottoscritto da CONI e Unimore nel giugno 2017, è destinato a supportare l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale. Tutte le informazioni per accedere al programma e alle borse di studio per meriti sportivi e accademici finanziate dalle famiglie Dall’Aglio e Landi si possono trovare sul sito www.sport.unimore.it/ , appena rinnovato nella sua veste grafica e di contenuti.

L’ingresso alla cerimonia, nella quale sarà presente il Rettore Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro, con la partecipazione di autorità civili e militari, è solo su invito. L’evento sarà trasmesso in differita il 16 giugno su tv.unimore.