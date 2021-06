Reggio Emilia, il Gruppo Credem sostiene la campagna di vaccinazione provinciale anti Covid-19

In questa fase di vaccinazione straordinaria della popolazione italiana, fondamentale per fronteggiare l’epidemia e consentire un progressivo ritorno alla normalità, il Gruppo CREDEM ha deciso di sostenere l’attività dell’AUSL e di tutto il personale sanitario impegnato in prima linea, nella propria area storica di origine.

La necessità di fronteggiare una campagna di vaccinazione che, in breve tempo, intende coinvolgere l’intera popolazione, ha comportato importanti investimenti a carico dell’AUSL, anche per la disponibilità e l’organizzazione di spazi adeguati, come l’HUB Fiere di Reggio Emilia, che rimane il principale punto vaccinale in provincia.

Al momento, l’Azienda AUSL di Reggio Emilia è in grado di effettuare, a livello provinciale, oltre 5.500 vaccinazioni giornaliere, grazie al lavoro di oltre 180 medici ed infermieri, supportati da circa 200 volontari e collaboratori.

Nella nostra provincia sono già state vaccinate, ad oggi, 242.072 persone la prima dose e 120.834 persone hanno ricevuto entrambe le dosi.

L’Azienda USL di Reggio Emilia ringrazia il Gruppo CREDEM per il sostegno ad un’importante iniziativa, di grande supporto per raggiungere al più presto l’immunità di gregge e favorire il rilancio del tessuto economico e sociale della Comunità.