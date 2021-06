Torna a Guastalla il ‘Zanzara Tigre day’

Quest’anno c’è una novità: gli Scout saranno protagonisti dell’iniziativa, presenti nelle due isole ecologiche e in Via Gonzaga (altra novità di quest’anno) con un gazebo per la distribuzione dei prodotti larvicidi riservata ai soli residenti nel territorio guastallese

SABATO 12 GIUGNO 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso le Isole Ecologiche di: Via Castagnoli – Via Einaudi e in Via Gonzaga angolo Via Passerini

Iren distribuirà (fino ad esaurimento scorte), con la collaborazione degli Scout e il supporto della Protezione Civile “Ragazzi del Po”, una confezione di prodotto larvicida per la lotta alla zanzara tigre e materiale informativo sulle buone pratiche per evitare focolai domestici.