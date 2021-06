Amministrative, a Roma il centrodestra lancia Michetti-Matone

ROMA (ITALPRESS) – “Sono assolutamente onorato, lusingato che una collezione intera abbia avuto attenzione per me per la dottoressa Matone. Farò di tutto perchè successo ed efficienza ripaghino questa fiducia. Ogni cittadino ai tempi degli antichi romani era orgoglioso della città eterna: dobbiamo restituire ai cittadini ‘Roma Caput Mundì con onestà e competenza”. Così il candidato sindaco del centrodestra per Roma, Enrico Michetti, insieme ai leader della coalizione, alla conferenza stampa di presentazione.

“Sono felice anche perchè milioni di romani hanno finalmente una possibilità di cambiamento, per una Roma che torni ad essere davvero la capitale”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. “Onestà e ordinaria amministrazione le diamo per scontate: per i prossimi cinque anni vogliamo amministrazione straordinaria”, ha aggiunto. “Mi pare che Michetti coadiuvato da Matone siano due pezzi da novanta: non abbiamo messo in campo un candidato ma un sindaco”, ha commentato Giorgia Meloni, leader di FdI. “Michetti è un candidato trasversale, il sindaco di tutti: questa è una scelta fatta anche per chi non è vicino ai partiti, anche la sinistra sa di cosa stiamo parlando: consiglio di stare attenti alla macchina del fango; sono fiera della scelta fatta”, ha aggiunto. “Nella vita bisogna saper rischiare e buttarsi: la mia professionalità e il mio spirito di servizio sono a disposizione dei romani”, ha detto Simonetta Matone, candidata come prosindaco, in conferenza stampa. Matone ha dichiarato che si occuperà di periferie, di case occupate, di minori maltrattati, di padri separati che dormono in macchina, della violenza sulle donne sottolineando che hanno “due professionalità diverse: la mia e quella di Michetti sono a disposizione dei romani. Io ci credo veramente”.

(ITALPRESS).