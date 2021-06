Nei prossimi giorno a Fiorano chiuse per lavori via Nirano e via Vittorio Veneto, modifiche alla viabilità

Dal 14 giugno al 15 luglio, per consentire gli ultimi lavori di riqualificazione, via Vittorio Veneto sarà chiusa al traffico in diversi punti, verrà istituito il senso unico alternato in Via Malatesta e in Via Bonincontro e l’incrocio con via Vittorio Veneto sarà regolato da tre semafori per gestire i flussi di traffico dei soli residenti e diretti alle attività.

La chiusura al traffico riguarderà la via all’intersezione tra via Gramsci e via Santuario e nel tratto tra via Bonincontro e via Ferri fino all’altezza della chiesa parrocchiale.

In via Ferri sarà istituito per un tratto il doppio senso di marcia regolamento da un semaforo per i veicoli diretti in via Vittorio Veneto direzione da nord a sud, un secondo semaforo sarà posizionato in via Bonincontro, dove sarà istituito per un tratto il doppio senso di marcia, all’altezza del parcheggio del cinema Primavera per il traffico diretto in via Vittorio Veneto (da sud a nord) e un terzo semaforo nel tratto stradale di via Vittorio Veneto tra l’edicola e il municipio per il traffico diretto da Maranello verso Sassuolo (da est ad ovest). I tempi delle fasi semaforiche saranno regolati in base al traffico. Infine in via Gramsci tra via Andrea Doria e via Vittorio Veneto sarà istituito il doppio senso di marcia.

Via Vittorio Veneto da via Gramsci a via Marconi, sarà inoltre chiusa al traffico nelle serate in cui sono previsti eventi e manifestazioni in piazza Ciro Menotti, salvo per i residenti e i mezzi di soccorso.

Dal 14 giugno al 16 luglio compresi, per posa condotta di rete gas ed allacciamento acquedotto, è prevista la chiusura del tratto di via Carducci tra via Cappucchiera fino al primo parcheggio presente sul lato destro della stessa strada, con divieto di transito eccetto residenti mezzi di soccorso.

Da martedì 15 giugno dalle ore 8.30 fino a fine lavori è prevista la chiusura totale di via Nirano (poco prima di via Chiesa) per lavori urgenti di Hera ai sottoservizi (tubature gas, acqua e fognature).

Sabato 12 giugno è prevista la chiusura del tratto di via Canaletto nei pressi del cavalcavia sulla Pedemontana, dalla rotatoria posta a sud alla rotatoria a nord, con divieto di transito (eccetto per i mezzi di soccorso), dalle ore 7.30 alle 8.30.