Da mercoledì lavori di Hera alla rete idrica in via Canaletto a Modena

Da mercoledì 16 giugno, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Modena, in via Canaletto.

L’intervento di rinnovo, previsto nell’ambito della riqualificazione in corso, che è a sua volta inserita nel progetto “Piano Periferie” dell’Amministrazione Comunale, prevede la posa di una nuova condotta di oltre 30 cm di diametro nel tratto di strada compreso tra viale Gramsci e via del Mercato.

Contestualmente saranno rinnovati anche tutti i relativi allacciamenti. L’intervento è finalizzato a migliorare il servizio e a rendere l’attuale rete idrica sempre più affidabile.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno necessarie variazioni al traffico veicolare. Da mercoledì 16 a lunedì 21 giugno via del Mercato sarà chiusa al transito all’altezza dell’incrocio con via Canaletto Sud. Il percorso alternativo segnalato sarà: via Canaletto Sud – viale Gramsci – via Diena – Via del Mercato. Su via Canaletto Sud, per tutta la durata del cantiere, è previsto un restringimento di carreggiata su entrambi i sensi di marcia. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Sempre nel corso dell’intervento saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; in caso di interruzioni prolungate, gli utenti saranno puntualmente avvisati.

L’intervento, che avrà una durata stimata in una trentina di giorni, comporterà un investimento di circa 45.000 euro a carico di Hera.