Tragedia nella notte a Pavullo dove, intorno alle 2.30 del mattino, dove un anziano uomo ha perso la vita in un incendio sviluppatosi all’interno della sua abitazione, nella frazione di Camatta. A intervenire in via per Acquaria i vigili del fuoco, che hanno trovato l’anziano privo di vita, probabilmente deceduto a causa del fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.