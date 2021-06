Manifestazione di interesse finalizzate all’appalto della gestione del Centro Sportivo Falcone e Borsellino

Il Comune di Sassuolo, Settore I Servizi per la Persona, Servizio Appalti, Contratti e Servizi Ricreativi, rende noto che intende avviare una procedura per l’affidamento della gestione di un impianto sportivo, consistente in un Centro Sportivo destinato prevalentemente all’attività di allenamento per il gioco del calcio ovvero alla preparazione atletica propedeutica e relativi servizi, spogliatoi, magazzino ed aree verdi e cortilive di pertinenza, ubicato in Via Refice n. 22, per la durata di 3 anni.

L’impianto comprende: un campo in erba naturale per il calcio a 11 di mt. 100X60; un campo in erba naturale e sabbia per gli allenamenti del calcio e calcetto di mt. 40X65; una pista polivalente scoperta di mt. 25X40; un fabbricato destinato a servizi igienici e spogliatoi di pertinenza e magazzino; aree verdi e cortilive di pertinenza.

La durata dell’appalto della gestione è stabilita in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire in plico sigillato al Servizio Protocollo del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, entro le ore 12.00 di giovedì 01/07/2021.

La modulistica e l’avviso con tutti i requisiti necessari alla partecipazione, sono disponibili sul sito internet istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente”.