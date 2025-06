Nello scorso fine settima successo per il corpo bandistico di Sassuolo a Chatillon in Valle d’Aosta in occasione dello scambio culturale con la banda locale. Il programma vario e l’esecuzione dei brani proposti al concerto ha incontrato lusinghieri apprezzamenti tra il pubblico presente.

Grande la soddisfazione e gratificazione soprattutto dei giovani del corpo nei tre giorni trascorsi in val d’Aosta tra concerto, sfilata, visite a castelli, Aosta e nel tempo libero vari momenti di divertimento in amicizia.

La banda di Chatillon sarà nostra ospite a Sassuolo in ottobre del 2026.

Venerdì 11 luglio il 2° memorial Matteo Ferrari in piazzale Della Rosa con la presenza di Andrea Candeli e David Riondino.