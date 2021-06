Aggiornamenti sulle chiusure in A14, Tangenziale di Bologna e A1

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure, che erano previste dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 giugno, della stazione di Bologna Borgo Panigale e dell’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Bologna/Ancona.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 giugno, sarà chiuso lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 “Bologna Centro” o lo svincolo 5 “Lame”.

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Milano;

-sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Firenze, uscire sulla A14, alla stazione di Bologna Borgo Panigale e percorrere la viabilità ordinaria: Viale Marco Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi, immettersi sulla Tangenziale di Bologna e rientrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio, per proseguire in direzione della A1/Firenze;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Milano, percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sulla Tangenziale di Bologna, in direzione di San Lazzaro, uscire allo svincolo 3 “Ramo Verde”, percorrere il Ramo Verde e rientrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, per proseguire in direzione A1/Milano.

In alternativa alla chiusura dello svincolo che dal Raccordo immette sulla A1 verso Milano, potrà essere utilizzata la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.