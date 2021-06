David Garrett all’Unipol Arena di Bologna nel maggio 2022

David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, annuncia oggi il suo ALIVE Tour 2022, un tour mondiale nuovo di zecca – a seguito dell’uscita nell’ottobre scorso dell’album “Alive, My Soundtrack” – che sostituisce quello precedentemente programmato ma che, come previsto, lo porterà anche in Italia per sei concerti, organizzati da International Music and

Arts: all’Unipol Arena di Bologna arriverà il 14 maggio 2022 recuperando il concerto saltato causa Covid-19 fissato in origine il 18 ottobre 2020 e poi rinviato al 15 ottobre 2021.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Le prevendite sono aperte nei circuiti autorizzati online e sul territorio Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vivaticket.com.