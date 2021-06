Eventi estivi Castello di Casalgrande Alto

Musica, parole, cabaret e teatro in una cornice di prestigio: tornano le Notti al Castello di Casalgrande Alto, serate ad ingresso libero che ci restituiranno la voglia di condividere emozioni all’aria aperta nelle settimane a cavallo tra giugno e luglio.

Nel dettaglio gli appuntamenti di giugno

venerdì 25 GIUGNO

ESSERCI ANCORA

La presentazione dell’album di Marco Dieci e del libro di Renato Borghi

“Esserci ancora” significa suonare, cantare, camminare, leggere, scrivere, dialogando con la vita e con gli altri. La presentazione delle opere di Dieci e Borghi per parlare di tutto questo. Le letture saranno affidate alla voce di Faustino Stigliani.

sabato 26 GIUGNO

PERLE RARE voci di donne che hanno lasciato un segno

Laura Mars tra jazz, fusion e funk

Un concerto dedicato alla rilettura e all’interpretazione di alcuni dei più famosi brani della storia del jazz e non solo. Un omaggio a voci internazionali come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billy Holiday ma anche nazionali, come Mina e Ornella Vanoni. Alle tastiere Giulio Stermieri, alla batteria Federico Negri.

domenica 27 GIUGNO

INFERNOROCK– Tre canti di Dante

Border Trio

Tre canti dell’Inferno di Dante a tempo di Pop.

Lettura recitata e arricchita da aneddoti biografici dell’Alighieri e dal suo simbolismo. Intervalli musicali opportunamente arrangiati dalla fisarmonica di Claudio Ughetti. Testi curati da Maurizio Casini e letture di Faustino Stigliani.

Ingresso libero nel rispetto delle norme Covid – inizio spettacoli ore 21

Prenotazione obbligatoria: 0522/1880040 cell. 3342555352 oppure info@teatrodenadre.it www.teatrodeandre.it