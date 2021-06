Per il Comune di Maranello menzione speciale in tema di sostenibilità

Il Comune di Maranello è tra i vincitori del progetto “Abbiamo un cuore in Comune”, iniziativa promossa da Emil Banca e che ha visto il coinvolgimento di 94 amministrazioni comunali delle province emiliane in cui opera l’istituto di credito.

La commissione giudicante, composta dal Comitato Sostenibilità e dall’Ufficio del Territorio di Emil Banca, ha scelto il Comune di Maranello come vincitore della ‘Menzione Speciale Sostenibilità’, assegnando all’Amministrazione una bici-carrozzina.

“Al piacere di ricevere questo premio – commenta Elisabetta Marsigliante, Assessore comunale all’Ambiente che ha presenziato alla cerimonia di consegna del riconoscimento – si somma la soddisfazione per le motivazione indicate dalla commissione. Che in particolare ha voluto sottolineare come la nostra Amministrazione sia stata capace di integrare al meglio i tre ‘pilastri’ della sostenibilità – cioè gli aspetti sociale, ambientale ed economico – ad un quarto ambito, quello della legalità, nello sviluppo del progetto di recupero relativo al bene confiscato alla criminalità organizzata in località Fogliano, destinato al sostegno di donne fragili”.