Venerdì 18 giugno, al Tecnopolo di Modena si tiene la terza edizione del TACC Demo day

Un’edizione a porte chiuse e su invito, al fine di garantire il rispetto delle norme anti Covid-19, quella del TACC DEMO DAY 2021, evento conclusivo del programma TACC – Training for Automotive Companies Creation di Unimore, in programma per venerdì 18 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00, al Tecnopolo di Modena. L’evento sarà, tuttavia, trasmesso in streaming su tv.unimore.it.

L’appuntamento vedrà, come di consueto, la presentazione delle 4 idee di business sviluppate dai team di studenti Unimore che hanno terminato la fase di accelerazione e prototipazione del progetto TACC e che ora si propongono a investitori, business angel e business partner per realizzare il loro progetto di impresa.

“Le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid – affermano i Proff. Tiziano Bursi e Luigi Rovati, Direttori scientifici del programma – non hanno fermato TACC e il lavoro dei team di studenti di Unimore nel portare avanti lo sviluppo delle loro idee di business. L’organizzazione in presenza dell’evento vuole premiare il loro impegno e talento e, allo stesso tempo, significare il ritorno a condizioni favorevoli alla ripartenza del programma TACC ed al conseguimento dei suoi ambiziosi obiettivi’’.

Daranno il benvenuto il Pro Rettore Unimore Prof. Gianluca Marchi e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Prof. Massimo Borghi. Interverranno poi Domenico Dino Brancale, CEO AVL Italia, main partner del progetto, Mauro Tedeschini, co-fondatore di Vaielettrico e i Responsabili Scientifici di TACC, i Proff. Luigi Rovati del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e Tiziano Bursi del Dipartimento di Economia Marco Biagi.

Il progetto TACC è un’iniziativa unica nel panorama accademico nazionale che rappresenta un percorso di eccellenza per gli studenti di Unimore, interessati a sviluppare talento e creatività per realizzare un’idea imprenditoriale. Il progetto propone agli studenti un percorso in lingua inglese con docenti accademici, manager imprenditori, project work, meeting aziendali e laboratori per lo sviluppo della propria idea di start up.

I promotori del progetto TACC sono Unimore e AVL, la più grande azienda privata nel mondo per lo sviluppo, la simulazione e il testing di sistemi powertrain.

TACC Unimore è realizzato grazie al supporto di BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna e SIFÀ – Società Italiana Flotte Aziendali. I partner del progetto sono: Fondazione Democenter, Laboratorio Aperto di Modena e Stars&Cows.