Castelnovo Monti: narrazione per i bambini dai 2 ai 5 anni il 24 giugno alla Corte Campanini

Nell’ambito della rassegna di iniziative #IoEsco, e in particolare quelle rivolte ai bambini, giovedì 24 giugno alle ore 17 è in programma alla Corte Campanini del Centro culturale polivalente la lettura animata di “Ho visto una talpa” (ed. Minibombo). L’appuntamento è rivolto in particolare ai bambini dai 2 ai 5 anni. Un gruppo di animali piuttosto eterogeneo si trova a discutere di avvistamenti giornalieri in fatto di talpe: grandi, piccole, veloci e sottosopra… a quanto pare se ne vedono in giro davvero di ogni tipo! Una vicenda all’insegna del confronto, per non dimenticare che, in fondo, se ognuno vede le cose a modo proprio c’è sempre una buona ragione.

Verrà proposta la lettura della storia e un gioco del memory con i personaggi del racconto, in collaborazione con il gruppo di volontari “Arcunta” della Biblioteca Crovi. L’evento è ad ingresso gratuito: è consigliata la prenotazione sul sito www.codazero.it, e sarà possibile accedere fino ad esaurimento posti. Per informazioni Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204.