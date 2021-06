Correggio: domenica Garten si tinge di blues con gli “I shot a man”

La band torinese il prossimo 20 giugno (ore 20.30, apertura cancelli e aperitivo dalle 19) è protagonista della seconda serata di PicNicSound, ciclo di concerti all’interno di Garten, rassegna di arti a cielo aperto promossa nel parco di Villa Rovere a Correggio dall’associazione Idee Di Gomma, affiliata ad Arci.

Nati nel 2014 con l’ostinazione di riprendere il blues dalle origini e suonarlo come se fosse nato oggi, gli “I shot a man” sono Domenico De Fazio con i suoi slide e le chitarre elettriche e resofoniche, Blue Bongiorno, polistrumentista di formazione jazz con la sua batteria degli anni ’40 – impreziosita da cucchiai e assi per lavare i panni – e Manuel Peluso, chitarra acustica e fingerpicking d’antan, voce a metà tra il crooner e il musicista di strada. Il risultato è un suono essenziale, incompleto, che pensa al mondo in cui il blues è nato, quando gli strumenti erano pochi e arrugginiti, ma da quella ferraglia riuscivano a nascere melodie così pure da diventare universali.

Nel 2020 gli I Shot a Man vincono le selezioni italiane dell’International Blues Challenge aggiudicandosi la possibilità di rappresentare l’italia durante le finali internazionali di Memphis nel gennaio del 2022. Nel 2019 viene inciso il primo album in studio, Gunbender. Il disco è registrato in presa diretta su nastro magnetico presso Rubedo Recordings, a Torino.

I Shot a Man, appuntamento domenica 20 giugno alle ore 20.30

presso il parco di Villa Rovere, via San Martino 3, Correggio (RE).

Apertura cancelli alle ore 19 per aperitivi e drink in giardino (tavoli su prenotazione con spettacolo) a cura de La Galera Correggio.

Costo ingresso 5€, riservato ai soci Arci.