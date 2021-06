Ticket non pagati e mancate disdette, l’Azienda USL di Modena affida il recupero a una ditta esterna

Un servizio esterno che ha l’obiettivo di supportare l’Azienda USL di Modena nel recupero dei ticket non pagati e nell’applicazione delle sanzioni per la mancata disdetta degli appuntamenti. La ditta scelta dall’Ausl è Mediacom Srl, che recentemente è stata incaricata della gestione operativa di tutte le attività necessarie alla richiesta di pagamento e dei rapporti con i cittadini per chiarimenti/contestazioni e verifiche. Il numero visualizzato dall’utente sul proprio telefono ha lo 081 come prime tre cifre. Non si tratta dunque di messaggi-truffa ma del soggetto incaricato di questa incombenza.

Come funziona

Il primo contatto con il cittadino avviene telefonicamente tramite messaggi registrati, oppure, in caso di mancata risposta o in assenza di recapiti telefonici, o ancora, qualora l’utente lo richieda, attraverso lettere cartacee. I dati personali che l’interessato deve inserire per ascoltare la comunicazione tutelano la sua privacy rispetto alla possibilità che altri ricevano erroneamente le informazioni contenute nello stesso messaggio.

A coloro che acconsentono al ricevimento della lettera tramite link o via cartacea sarà trasmesso il testo completo di tutti i riferimenti per il pagamento, compreso il modulo di PAgo PA, e i recapiti per inviare eventuali comunicazioni/contestazioni scritte, oltre al numero telefonico di riferimento, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di WhatsApp dedicato al servizio.

Gli interventi effettuati dalla ditta prevedono la gestione completa di tutti i processi in conformità agli artt. 115 e 120 del T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, attraverso un servizio che è inoltre garantito dalla certificazione europea UNI EN ISO 18295-1:2017 e dall’affiliazione all’UNIREC, l’Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito.

Attraverso questa comunicazione l’Ausl intende rassicurare coloro che abbiano avuto dei sospetti su questa attività: tutte le informazioni relative al recupero dei ticket non pagati da parte della ditta incaricata dall’Azienda sanitaria sono comunque riportate alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/recuperoticket