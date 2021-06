Luzzara, da martedì la Sp 2 chiusa a Villarotta

La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Luzzara comunicano che da martedì prossimo, 22 giugno, fino a venerdì 25 l’intervento di razionalizzazione e messa in sicurezza del complesso e problematico incrocio tra la Sp 2 Tagliata-Staffola (che in quel tratto assume la denominazione di via Carboni e via Mandelli), via Veniera e via Lanzoni, prevede una nuova chiusura al transito dell’incrocio di Villarotta. Verranno infatti eseguiti lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale per il cui svolgimento in sicurezza sarà necessaria la chiusura di alcuni tratti stradali, con conseguente deviazione del traffico, concordata anche con i Comuni di Guastalla e Reggiolo, per raggiungere Casoni, Villarotta, Guastalla e Reggiolo. La viabilità alternativa (vedi planimetria allegata) sarà indicata da idonea segnaletica temporanea e dovrà essere rispettata anche dai mezzi pesanti diretti alle attività produttive e commerciali presenti nell’area oggetto del cantiere.

Da martedì 22 a venerdì 25 giugno, a seguito della interruzione alla viabilità della Sp 2 all’intersezione con le strade comunali via Lanzoni e via Veniera, saranno pertanto chiuse al traffico (ad eccezione di residenti e diretti alle attività commerciali presenti nelle rispettive aree) le seguenti strade: Sp 2 nel tratto denominato via Carboni dall’intersezione con via Mandelli/via Lanzoni/via Veniera all’intersezione con via Fosse Ardeatine; Sp 2 nel tratto denominato via Mandelli dall’intersezione con via Carboni/via Lanzoni/via Veniera all’intersezione con la rotatoria di Brugneto di Reggiolo; via Lanzoni nel tratto compreso tra via Bixio e la Sp 2; via Veniera nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Ville/via Tiepolo e la Sp 2.