Tenta di rubare calzature per 250 euro: 21enne arrestata a Maranello

I Carabinieri della Stazione di Maranello, verso le ore 13.30 di ieri nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti presso un negozio di calzature del paese per un segnalato tentato furto. Sul posto è stato appurato che una 21enne di origini peruviane, già conosciuta dalle Forze di Polizia, aveva tentato di impossessarsi di alcune scatole di calzature senza pagarle (per un importo di circa 250 euro), dopo averle occultate all’interno di una borsa. Con lei era presente anche un complice che sarebbe riuscito ad allontanarsi dal negozio prima dell’arrivo dei militari. La donna è stata tratta in arresto per tentato furto aggravato in concorso. Questa mattina la direttissima.