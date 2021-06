Spaccata notturna al Tennis Ski Lab

Vetrina sfondata, abbigliamento e attrezzatura sottratti dai locali insieme al registratore di cassa. Un’altra spaccata, in città, ai danni di un esercizio commerciale: di mezzo, questa volta, ci va il Tennis Ski Lab, negozio con sede in via Regina Pacis, nella zona di Ca’ Sbarra, specializzato nella vendita di abbigliamento sportivo e di tutto quanto serve a chi pratica running, tennis, volley e sci. I ladri, sfondando la vetrina, hanno fatto scattare l’allarme, ma sono fuggiti prima del sopraggiungere del titolare e delle forze dell’ordine, che indagano sull’accaduto, e presso le quali è stata presentata denuncia.