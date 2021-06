Pallanuoto, 10^ giornata Campionato Nazionale Serie B: Lerici Sport vs. Sea Sub Modena 8-9

Pallanuoto, 10^ giornata Campionato Nazionale Serie B: Lerici Sport vs. Sea Sub...

Si è chiusa a Lerici la regular season di Sea Sub con un successo. Il 9-8 porta Modena per un paio d’ore in cima alla classifica del girone 3 a quota 15, pari punti con Piacenza che in serata affronterà il fanalino di coda Reggiana.

La partita si apre con il gol di Lodi, ma la Sea chiude sotto il primo tempo con l’uno-due dei liguri. Nel secondo si continua con il batti e ribatti fino a quando Modena negli ultimi 3 minuti e un parziale 0-3, piazza lo strappo e la porta a condurre con doppio vantaggio sul 3 a 5.

Al cambio campo la musica non cambia, Modena controlla, mantiene la distanza e chiude anche il terzo tempo aumentando il vantaggio sul 5-8, portato a 9 in apertura dell’ultimo periodo. Partita in controllo fino a 4’ dalla sirena.

La Sea Sub, vede la fine, molla, e il gioco ripassa in mano a Lerici. Il vantaggio si riduce, i liguri arrivano fino a 8, ma il tempo per pareggiare non c’è.

Un’ottima prova per gli imminenti play off che vedranno i geminiani, quasi sicuramente qualificati come seconda (anche se sognare non costa nulla).

La sfida in vasca è prevista sabato prossimo contro la President Bologna, che ha vinto il girone 4. Seconda partita mercoledi 30 ed eventuale bella il 3 luglio.

Lerici Sport: Di Donna, Vangi 1, Biancardi, Telara 2, Italiani, Guenna, Virdis 1, Piscopo, Pietra, Tamburini 2, Avvenente 2, Durino, Telesca

All: Sellaroli

Sea Sub Modena: Pederielli, Ruini 1, Caroli 1, Spaziano, Montante, Ghelfi, Sorbini 4, Calabrese, Cojacetto 2, Lodi 1, Righetti, Pinotti, Bertesi

All. Fantuzzi

Arbitro: sig. Piscina Cicci Rolla di Lerici

Superiorità numeriche: Lerici Sport 2/6 rigori 0/0 Sea Sub Modena 0/3 rigori 3/3