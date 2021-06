Tennis, Campionati nazionali serie B – settima giornata: lo Sporting Club Sassuolo pareggia e accede ai play off promozione

Nonostante il pareggio, la squadra maschile di B2 dello Sporting Club Sassuolo, in trasferta sui campi del CA Faenza, ha mantenuto la seconda posizione in classifica e ottenuto l’accesso ai play-off promozione con le vittorie di Federico Bondioli, Mattia Ricci e Michele Vianello, in altrettanti singolari.

Domenica prossima, quindi, lo Sporting sarà impegnato nel primo turno dei playoff promozione ma dovrà attendere fino a lunedì sera per conoscere l’esito del sorteggio del tabellone e quindi conoscere l’avversaria di turno.