Matteo Lepore è il candidato sindaco del centrosinistra a Bologna

41 anni a ottobre, iscritto al Pd e assessore per dieci anni della giunta Merola – attualmente titolare della cultura – Lepore ha vinto le primarie del centrosinistra contro Isabella Conti, di Italia Viva.

Sarà lui a guidare la coalizione anche con l’appoggio del Movimento 5 Stelle che, pur non partecipando alle primarie, aveva annunciato di essere pronto a sostenere Lepore.

Lepore ha prevalso anche grazie al largo fronte che lo ha sostenuto: la maggioranza del proprio partito, ma anche il rassemblement di sinistra di Coalizione civica, e da pezzi importanti della sinistra bolognese: Arci, Legacoop, sardine, alcuni centri sociali, con sostenitori di peso come Romano Prodi e Francesco Guccini. Per lui si è speso in prima persona anche il segretario del partito Enrico Letta.

Lepore, che ha prevalso in moltissimi seggi della città, ha anche vinto nelle consultazioni online, novità assoluta di questa consultazione, con il 54,8% dei circa 4.500 votanti che nei giorni scorsi si erano registrati sulla piattaforma.

(fonte: Ansa)