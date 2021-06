Sviluppo sostenibile: il Comune di Reggio Emilia organizza sei incontri con esperti, laboratori ed eventi culturali

Laboratori, eventi culturali e incontri con esperti per conoscere e approfondire gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati per la città di Reggio Emilia.

Sono questi i contenuti di “Shaping fair cities” (modelliamo città eque), il progetto europeo di cui la Regione Emilia Romagna è capofila, ispirato agli orientamenti sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale dettati dall’Agenda 2030, il documento programmatico per lo sviluppo sostenibile approvato dalle Nazioni Unite.

Il Comune di Reggio Emilia è partner del progetto e, in collaborazione con Fondazione E35 e il Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, ha organizzato un programma di eventi conclusivi, aperti al pubblico, in calendario da martedì 22 a mercoledì 30 giugno, ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c) negli spazi del Laboratorio Aperto.

L’Agenda 2030 definisce 17 obiettivi strategici per migliorare le condizioni di vita in tutto il mondo, promuovendo lo sviluppo sostenibile. L’Amministrazione comunale in questi anni ha sviluppato – tramite Shaping Fair Cities – documenti di programmazione in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e questo percorso è stato selezionato per un progetto pilota, promosso dalla Commissione Europea, che coinvolge 19 città in tutta Europa.

Il primo incontro che ha anticipato la rassegna, è stato tenuto da Greta Nasi, docente del Dipartimento di Scienze e Politiche Sociali presso l’Università Bocconi, ed era rivolto agli amministratori locali, chiamati insieme alle istituzioni locali e ai cittadini nella definizione e nell’attuazione di piani d’azione e progetti specifici per il territorio, coerenti con le indicazioni Onu in tema di sviluppo sostenibile.