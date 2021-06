Al nido anche d’estate: il Comune di Scandiano allarga i centri estivi anche alla fascia 0-3 anni fino al 6 agosto

C’è la volontà di incontrare le esigenze delle famiglie, in un anno così particolare, tra le ragioni che hanno spinto il Comune di Scandiano ad estendere il servizio di tempo estivo, presso i nidi d’infanzia comunali, fino al 6 agosto.

Un servizio che quest’anno interesserà molti bambini scandianesi che frequentano i nidi del territorio e che verranno ospitati da due strutture, il nido Leoni e la scuola dell’infanzia La Rocca, dal 1° luglio al 6 agosto in due moduli.

Il Comune inoltre ha deciso di mettere a disposizione una parte delle risorse statali dedicate anche per le famiglie con ISEE fino a 35mila euro con bambini da 0 a 3 anni che frequentano i centri estivi privati.

“Abbiamo pensato – ha spiegato il vicesindaco con delega alla scuola Elisa Davoli – di attivare questo servizio perché abbiamo registrato una forte richiesta da parte delle famiglie. Oltre ai tantissimi bambini e ragazzi da 3 a 13 anni che frequentano centri estivi, coperti per altro dal bonus regionale e quindi a rette calmierate per molti, abbiamo ritenuto importante allargare l’accesso anche ai più piccoli. Riteniamo in tal modo di aver risposto in modo tempestivo ad un’esigenza del territorio, riuscendo al contempo a mantenere lo stesso altissimo standard educativo che ci contraddistingue sulla prima infanzia”.

Le sezioni verranno attivate in parte con personale interno e in parte esterno e con orario compreso fra le 7.30 e le 16, con possibilità di fare di richiesta di tempo prolungato fino alle 18.

“Il servizio – come spiega la delibera assunta dalla giunta comunale – è previsto principalmente per quelle famiglie che, per motivi di lavoro, siano in oggettive difficoltà nell’accudire i figli: nel caso di richieste superiori alla disponibilità la graduatoria verrà predisposta secondo il punteggio di ammissione al Nido”.

I posti sono limitati e sono 56 a settimana per per il periodo dal 1 al 15 luglio, periodo nel quale sarà attivo anche il nido Leoni, mentre 28 a settimana potranno iscriversi per il periodo dal 19 luglio al 6 agosto, in quanto le sezioni saranno attivate solo negli spazi della scuola dell’infanzia La Rocca.