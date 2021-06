Dal 29 giugno al 26 agosto quattro spettacoli gratuiti di circo contemporaneo a Scandiano

Sarà una stagione estiva davvero indimenticabile quella che l’Amministrazione comunale ha pensato per questa “nuova ripartenza culturale” della città. Saltato per le note ragioni legate alla pandemia per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con festivaLOVE Innamorati a Scandiano, gli scandianesi non hanno che l’imbarazzo della scelta, grazie al cartellone ScandianoLive 2021 – aspettando FestivaLOVE.

Tra i numerosi appuntamenti con teatro per adulti e teatro ragazzi, cinema estivo, concerti di Mundus, passeggiate sotto le stelle, letture e narrazioni e tante altre proposte, ci saranno anche 4 serate a cura dell’Associazione L’Ufficio Incredibile dedicate al circo contemporaneo con ingresso gratuito per il progetto I LOVE CIRCUS che da anni caratterizza le serate di festivaLOVE in piazza Spallanzani. La prenotazione è fortemente consigliata dal sito www.comune.scandiano.re.it.

“Si tratta di una delle proposte su cui abbiamo puntato per tornare a far vivere la città nei mesi estivi – ha dichiarato l’assessore alla Città Attiva Matteo Caffettani –. Si tratta di spettacoli acrobatici, musicali e d’intrattenimento per tutte le età, quattro occasioni davvero da non perdere”.

Primo appuntamento con la compagnia Carpa Diem che presenterà uno spettacolo dal titolo “Dolce e Salato” uno spettacolo di palo cinese e monociclo che avrà luogo nel cortile della Rocca dei Boiardo martedì 29 giugno alle 21.30.

Uno spettacolo che racconta di una coppia di panettieri, un libro di ricette e qualche divergenza in cucina. Il ritmo incalzante condurrà gli spettatori in un processo di panificazione un po’ inconsueto. Gli ingredienti, scelti con cura e impastati in maniera eccentrica, saranno il pretesto per giochi e acrobazie e Katharina e Luca, mentre attendono che il pane sia cotto in forno travolgeranno gli spettatori con la loro energia e dolcezza. Una formula fatta di farina, acqua, acrobazie a terra e in volo sul palo cinese, equilibri sul monociclo e improbabili giocolerie. Un piatto alla portata di tutti.

Prossimo appuntamento con il cartellone circense sarà martedì 13 luglio in piazza Fiume con un grande spettacolo degli Havana Acrobatic Ensemble una formazione cubana composta da 6 acrobati che portano a Scandiano la loro nuova produzione dal titolo “Amor”, ispirato alla poetica di Gabriel Garcia Marquez. Giovedì 19 agosto nel cortile della Rocca si esibirà Andrea Farnetani in Trick-Nic, infine giovedì 26 agosto sempre nel cortile della Rocca sarà la volta di Domichovsky y Agranov (Spagna) nello spettacolo di clownerie, musica e lancio di coltelli “Davaii”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, è necessario però la prenotazione.

Per la prenotazione www.comune.scandiano.re.it

Per informazioni Comune di Scandiano-Servizio Cultura tel: 0522/764258 cultura@comune.scandiano.re.it