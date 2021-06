È accaduto ieri pomeriggio quando un 46enne senegalese residente in città, ha deciso di evadere dalla propria abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari per un vecchio reato di droga. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Carpi i quali, avendolo riconosciuto nei pressi di un bar, l’hanno avvicinato e nuovamente dichiarato in arresto. Stamattina l’uomo sarà giudicato con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Modena.