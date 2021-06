Pizza, karaoke e manette: titolare di ristorante arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Portonovo (BO) hanno arrestato il titolare di un ristorante situato in Provincia di Bologna. E’ successo ieri notte, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che alcune persone sedute ai tavoli di un ristorante stavano disturbando la quiete pubblica cantando canzoni.

I Carabinieri si sono recati sul posto per invitare i presenti ad abbassare i toni, considerato l’orario, oltre la mezzanotte. La richiesta dei militari è stata respinta in pieno dai clienti e soprattutto dal titolare del locale che nel tentativo di mandarli via, li ha aggrediti verbalmente minacciandoli di morte.

All’arrivo di un’altra pattuglia, il titolare del ristorante è finito in manette per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale e anche violenza privata, per aver impedito ad altri clienti del suo ristorante di essere sentiti come testimoni dai militari che stavano procedendo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la persona arrestata ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.