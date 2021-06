Ennesimo Film Festival sesta edizione

Dall’1 al 4 Luglio torna a Fiorano l’Ennesimo Film Festival. Un evento diffuso su più location con cuore nella corte del Castello di Spezzano e piattaforme per permettere al maggior numero di spettatori di partecipare e diminuire il distanziamento culturale in atto a seguito della pandemia. La sesta edizione si svolgerà sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, concesso dal Presidente David Sassoli per il valore culturale e di formazione ai valori europei che il Festival svolge nei confronti delle giovani generazioni.

«La natura del Festival – spiegano gli organizzatori Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – è intrinsecamente legata al contatto con il pubblico e dopo quest’anno non vediamo l’ora di poterci riabbracciare culturalmente. Vogliamo tornare alle origini e ridare fiato a quella che è la nostra mission: trasformare il modo in cui le persone vedono il mondo, attraverso il cinema. Abbiamo pensato a un’edizione nuova dove a fianco dei film della Selezione Ufficiale ci saranno tantissimi ospiti fra cui Makkox, Elly Schlein, Riccardo Staglianò, Francesca Mannocchi, Dario Vassallo, Gloria Aura Bortolini di Alle falde del Kilimangiaro, Pippo Civati e Ettore Bassi con le loro storie, gli ideali, l’impegno e la passione per dare spazio e aiutare chi non ha voce o a chi è stata tolta».

Saranno oltre 50 cortometraggi, impreziositi da 13 première italiane, 3 première mondiali, un film della Dreamworks, un finalista agli Oscar, un film girato da Gianni Amelio e il corto vincitore dei Nastri d’Argento, a concorrere nelle numerose sezioni fra cui: la Selezione Ufficiale, il Caesar Design Film Award dedicato ai corti su design e architettura, l’Ennesima Selezione Giovani rivolta agli oltre 1300 studenti di 53 classi che hanno seguito i corsi dell’Ennesimo Academy nell’ultimo anno scolastico, Visioni Sarde con corti girati da autori sardi, Dalla via Emilia al West dedicati ai corti emiliano-romagnoli e la nuovissima sezione Affari di Famiglia al cui miglior corto sarà assegnato il Premio Città di Fiorano.

Oltre ai talk con i tanti ospiti che vedranno il ritorno a Fiorano di Dario Vassallo per presentare insieme alla vice-Presidente della Regione Elly Schlein il documentario La Grande Onda dedicato al fratello Angelo, e ai talk di Riccardo Staglianò, spiccano la proiezione in VR nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano di The Italian Baba il nuovo film di Elio Germano e Omar Rashid, e la poriezione di Omelia contadina di Alice Rohrwacher e JR all’interno de La Sosteria, l’ex edicola di Via Santa Caterina da Siena che sarà rigenerata con una specifica azione di recupero.

Ampio spazio sarà dato ai bambini con lo spettacolo Il magico bosco di Gan che aprirà in anteprima il Festival a Villa Pace e i laboratori in ludoteca per muovere insieme all’Ennesimo i Primi Passi all’interno del mondo del cinema. I ragazzi saranno poi protagonisti di una speciale intervista con i registi della Selezione Giovani a loro dedicata e Sabato 3 Luglio Ennesimo presenterà la sua ultima avventura: Cinema di classe. Un libro, edito da ETS Edizioni, che vuole essere uno strumento per la preparazioni di lezioni e laboratori tematici capaci di incentivare l’uso di forme audiovisive in sinergia con la didattica tradizionale. La pubblicazione sarà composta da 10 saggi di altrettanti autori che affrontano temi legati alla contemporaneità storico-sociale e, al contempo, instaura dialoghi, discorsi e riflessioni con opere cinematografiche e audiovisive capaci di approfondire e suggerire sguardi peculiari e alternativi. Il libro sarà donato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di Fiorano Modenese.

«Esprimo grande soddisfazione per il programma di questa sesta edizione di Ennesimo Film Festival, – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Fiorano Modenese, Morena Silingardi – supportato dalla nostra amministrazione fin dal suo esordio. Ogni anno novità importanti e nuove collaborazioni, un evento che si arricchisce di contenuti e rafforza il suo legame con il territorio, la scuola e non di meno la società civile. Quattro giorni intensi di incontri che toccano, attraverso il cinema e non solo, argomenti di grande interesse per tutti noi».

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per partecipare in presenza è obbligatorio prenotare il proprio posto su www.ennesimofilmfestival.com/eventi.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Mercoledì 30 giugno:

20:45 e 21:15, Villa Pace – Il magico bosco di Gan con Molino Rosenkranz – spettacolo dal vivo per bambini e ragazzi

Giovedì 1 luglio:

18:30, diretta pagina Facebook @EnnesimoFilmFestival – Incontro con la Giuria del CDFA Masterclass

21:00, Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC TV – In residence: Xavier Corbero – proiezione in partnership con Nowness

21:15, Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC TV – Caesar Design Film Award

Venerdì 2 luglio:

10:30, diretta pagina Facebook @EnnesimoFilmFestival – Gli studenti incontrano i registi dell’Ennesima Selezione Giovani – Masterclass

11:30, Sala delle vedute del Castello di Spezzano – The italian baba di Omar Rashid e Elio Germano – Proiezione VR

15:00, Ludoteca Barone Rosso – Primi passi – Attività per bambini 3-6 anni

17:00, BLA – Visioni Sarde – Proiezione

20:30, diretta pagina Facebook @EnnesimoFilmFestival – Incontro con la Giuria Ufficiale – Masterclass

21:15, Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC TV – Selezione Ufficiale –

Proiezione

Sabato 3 luglio:

10-12, La Sosteria, edicola in via Santa Caterina da Siena – Omelia Contadina – Proiezione in loop

10:30, Sala delle vedute del Castello di Spezzano – The italian baba di Omar Rashid e Elio Germano – Proiezione VR

11:00, Castello di Spezzano, canali social EFF – Presentazione Non è l’Ennesimo Libro di testo –

Incontro

15-18, La Sosteria, edicola in via Santa Caterina da Siena – Omelia Contadina – Proiezione in loop

15:00, Ludoteca Barone Rosso – Primi passi – Attività per bambini 3-6 anni

16:00, Castello di Spezzano, canali social EFF – La Grande Onda – Proiezione + incontro

17:00, BLA – Affari Famiglia – Proiezione

18:00, Castello di Spezzano, canali social EFF – Lo stato delle cose: Riccardo Staglianò intervista

Francesca Mannocchi – Proiezione + incontro

21:15, Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC TV – Selezione Ufficiale –Proiezione

Domenica 4 luglio:

10-12, La Sosteria, edicola in via Santa Caterina da Siena – Omelia Contadina – Proiezione in loop

10:30, Sala delle vedute del Castello di Spezzano – The italian baba di Omar Rashid e Elio Germano – Proiezione VR

15-18, La Sosteria, edicola in via Santa Caterina da Siena – Omelia Contadina – Proiezione in loop

15:00, Ludoteca Barone Rosso – Primi passi – Attività per bambini 3-6 anni

15:00, BLA – Dalla via Emilia al West – Proiezione

17:00, BLA – Ennesima Selezione Giovani – Proiezione

18:00, Castello di Spezzano, canali social EFF – Lo stato delle cose: Riccardo Staglianò intervista Pippo Civati – Proiezione + incontro

21:15, Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC TV – Non sarà l’Ennesimo Makkox! – Spettacolo

21:30, Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC TV – Cerimonia conclusiva