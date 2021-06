Reggio Emilia, il Dott. Gianpaolo Patruno assume le funzioni di Vicario del Questore

Il Questore, Dott. Giuseppe Ferrari, dà il suo benvenuto nella Questura di Reggio Emilia al Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Gianpaolo Patruno, che assume le funzioni di Vicario del Questore.

Gianpaolo Patruno è nato a Bari nel marzo 1969, coniugato.

Dopo essersi laureto in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma frequenta diversi corsi di specializzazione che gli consentiranno di approfondire la preparazione acquisita nelle materie giuridiche e di polizia.

Acquisisce infatti il diploma di laurea specialistica in “Scienze delle pubbliche Amministrazioni” presso l’Università degli studi di Catania, frequenta il corso di specializzazione post-lauream biennale in ”Scienze delle Autonomie Costituzionali” presso la facoltà di giurisprudenza di Bari, il corso di perfezionamento post lauream in “Criminologia generale e penitenziaria” presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, il corso di perfezionamento post lauream in “Etica e Società’” presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari; il corso di perfezionamento post lauream in “Esperto in pubbliche relazioni” presso la facoltà di scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bari.

Acquisisce inoltre l’abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari.

Docente nelle materie di “Diritto Processuale Penale” e “Leggi di Pubblica Sicurezza” nei corsi per Assistenti Capo U.P.G. tenuti presso la Questura di Napoli, di “Circolazione stradale ed infortunistica” ai vari corsi di Allievi Agenti ausiliari e/o trattenuti presso la Scuola Allievi Agenti di Foggia , di “controlli di legalità presso gli esercizi pubblici” presso la Scuola Controllo del Territorio di Pescara e presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, diversi sono gli incarichi ricoperti in Polizia dopo avere frequentato il IV corso quadriennale per Allievi Aspiranti Vice Commissari e il 79 corso per Vice Commissari.

È stato invero funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto presso la Questura di Napoli, Dirigente di sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Bari, Dirigente del Centro Operativo Autostradale del Compartimento di Polizia Stradale “Puglia”, Dirigente terza sezione “reati contro la persona” della squadra mobile e della Sezione Criminalità Organizzata di Bari presso la Questura di Bari, Dirigente Commissariato P.S. Cerignola di Foggia, Dirigente Divisione Anticrimine di Benevento, Dirigente Commissariato PS Andria (BT), Vicario del Questore di Pistoia, Vicario del Questore di Campobasso, salvo da ultimo approdare alla Questura di Reggio Emilia come Vicario del Questore.

Nel corso della propria carriera professionale si è distinto in numerose operazioni di Polizia Giudiziaria e si è distinto nella gestione di particolari e delicate situazioni di ordine e sicurezza pubblica, ottenendo il conferimento di numerosi encomi solenni, encomi e parole di lode.

Nell’anno in corso è stato nominato “ Cavaliere “ all’OMRI.

Al Dott. Patruno viene rivolto il benvenuto da parte del personale della Polizia di Stato, della Questura e di quello delle specialità dislocate su tutto il territorio della provincia con il quale non mancherà di collaborare in modo proficuo.

Il Signor Questore, Dott. Giuseppe Ferrari, coglie l’occasione di ringraziare pubblicamente il Vicario uscente, Dott. Riccardo Caccianini per l’ottimo lavoro svolto nella complessa gestione quotidiana della Questura e nei delicati servizi di ordine pubblico coordinati, nei quali ha dimostrato sempre competenza e professionalità. Il Dr. Caccianini, dal 14 giugno scorso ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Napoli.