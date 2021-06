Cade, ferendosi, durante una passeggiata lungo i sentieri nei pressi di Ospitale. Soccorso Alpino in azione

Ieri pomeriggio stava passeggiando intorno a Fanano quando ha imboccato il sentiero CAI 411, un cammino senza difficoltà in termini di esposizione, ma molto impegnativo sia per la durata che per i dislivelli, molto disagevole in particolare nel tratto in discesa. E’ un vecchio sentiero che da Fanano passa dalla vecchia via Romea fino ai monti della Riva. Propria nel tratto in discesa è caduto, riportando un importante trauma alla gamba.

In zona la linea telefonica ha un segnale molto scadente e l’uomo – un 66 anni residente a Bologna – nel cercare un punto per poter telefonare si è trascinato gattoni fino a quando ha esaurito le forze. A quel punto, preso anche dallo sconforto ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto. L’uomo si trovava molto vicino alla frazione di Ospitale ed è stato proprio un residente a udire le grida di aiuto e ad attivare i soccorsi.

Erano circa le 19.30 quando sul posto è stata inviata l’ambulanza di Fanano e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone. Raggiunto dai tecnici del CNSAS e dal personale sanitario, il paziente è stato trasportato con barella portantina fino alla strada e poi in ambulanza trasportato all’ospedale di Pavullo.