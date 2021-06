TEDxMirandola celebra forma e sostanza della vita nel cuore del distretto biomedicale con il tema Matters of Life

Mancano pochissimi giorni al via della prima storica edizione di TEDxMirandola, la conferenza-evento esclusiva dedicata alla condivisione di idee, il cui filo conduttore è il tema Matters of Life – Questioni di Vita. Il TEDx approda nel territorio della bassa modenese il prossimo 3 luglio per celebrare la vita, il bene più prezioso che abbiamo e che necessita sempre più di protezione, attenzione e consapevolezza. Ancora di più in un momento così particolare e complesso come il 2021, con un’emergenza sanitaria globale da cui fortunatamente stiamo iniziando a risollevarci. Non a caso l’evento, dal vivo e in presenza, anche simbolicamente vuole dare un segnale di ritorno alla socialità, all’energia dello spettacolo e alla normalità.

La prima esperienza del TEDx a Mirandola è partita andando oltre ogni aspettativa: una community fervente e affiatata, con tanti partner, decine di volontari e prestigiosi speaker, tutti accomunati dalla passione per la scienza, la cultura e l’innovazione. Un successo già confermato anche dalla copertura mediatica e dalla grande partecipazione di pubblico: i biglietti sono andati esauriti in poche ore dall’apertura delle iscrizioni, e le richieste già ricevute sono andate oltre il doppio della capienza dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola.

Nove speaker si alterneranno sul palco per condividere le loro “ideas worth spreading” spaziando dalla cultura alla scienza, dalla tecnologia all’arte, toccando temi di innovazione e di attualità e alternando il goliardico con il profondo. Una rassegna in cui la Vita, e tutto ciò che rappresenta, sarà raccontata da infinite prospettive tra loro complementari. È un tema peraltro carissimo al territorio mirandolese, cuore del primo distretto biomedicale europeo e del terzo al mondo, e per questo nel corso del pomeriggio seguirà anche il workshop Biomedical Valley, nel quale si approfondiranno idee e storie d’eccellenza legate al mondo delle scienze della vita.

Patrocinano l’iniziativa molte importanti istituzioni del territorio, tra cui il Comune di Mirandola, il Tecnopolo TPM, la CNA, Confindustria Emilia e l’Università di Modena e Reggio Emilia. Tanti i partner d’eccezione, ci sono Livanova, Medtronic, Eurosets, Encaplast, CPL Concordia, Imperiale group, E4 Computer Engineering, Olympus, Innova Finance, Capgemini Engineering, Baxter, Elcam Medical, Acea Costruzioni, Admodum R&D, Plastod, Norak group, UAV Solutions, Agile e WeBaze.

Confermato il gruppo degli speaker di TEDxMirandola 2021:

– Massimo Dominici: Professore ordinario di Oncologia medica all’Università di Modena e Reggio Emilia e Direttore del Laboratorio terapie cellulari e della Struttura complessa oncologia medica, è fondatore di laboratori di ricerca e startup innovative, membro di numerose società e fondazioni scientifiche internazionali. Eletto primo presidente non americano della International Society for Cell and Gene Therapy, è stato selezionato nella power list 2020 dei cento maggiori opinion leader mondiali nel settore da The Medicine Maker. Il suo talk verterà sull’evoluzione delle terapie cellulari, dalle prime generazioni a quella odierna, la quinta.

– Norma Cerletti: È l’insegnante d’inglese più in voga e più famosa d’Italia, con la sua community Norma’s Teaching, fondata nel 2020 sui canali social offrendo mini-corsi gratuiti d’inglese. Ha imparato l’inglese con una pronuncia perfetta negli Stati Uniti al quarto anno di liceo, e il 15 giugno 2021 è la data di uscita del suo primo libro. Al centro del suo TED Talk l’idea di quanto gli errori siano fondamentali nella nostra vita per eccellere, e pure imparare l’inglese.

– Maurizio Reggiani: Chief Technical Officer (CTO) di Lamborghini, membro del Board, Direttore ricerca & sviluppo, capo della Squadra Corse, divisione Motorsport di Automobili Lamborghini, si occupa dello sviluppo di strategie a lungo termine, tecnologie per carrozzeria e telaio, gruppo di propulsione, sospensioni ed elettronica. A TEDxMirandola parlerà del presente e del futuro delle supercar elettriche.

– Rita Cucchiara: Professore Ordinario di Sistemi di elaborazione dell’informazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, responsabile del laboratorio AImagelab, specializzato in intelligenza artificiale, visione artificiale e machine learning della rete europea ELLIS, è anche Direttore del Laboratorio nazionale CINI Artificial intelligent and Intelligent Systems, responsabile del laboratorio Red-Vision e NVIDIA AI Technology Center e coordinatrice gruppo di lavoro su intelligenza artificiale per il Ministero dell’Università e Ricerca. Parlerà delle frontiere dell’intelligenza artificiale e di che cosa ci riservi per gli anni a venire.

– Chiara Malavasi: Ballerina professionista, balla da quando ha 4 anni. Ha studiato alla English National Ballet School a Londra, una delle accademie più prestigiose al mondo. Nonostante la vita l’abbia messa di fronte a momenti di grande dolore, la sua determinazione le ha permesso di raggiungere l’eccellenza e di esibirsi nei migliori teatri europei. Il suo TED Talk verterà su come sia riuscita, nonostante le difficoltà, a non abbandonare mai il proprio sogno di vita.

– Alessia Cavazza: Assistant Professor presso l’University College di Londra e originaria di Mirandola, dirige presso il Great Ormond Street Children’s Hospital un team di ricercatori nelle terapie geniche per il trattamento delle malattie genetiche rare pediatriche che coinvolgono il sistema immunitario. Parlerà di malattie rare e dell’importanza di curare e di occuparsi di ogni singola vita.

– Alessandro Bergamini: Fotografo, autore, viaggiatore, è stato premiato al Concorso National Geographic Italia 2015, gira il mondo per fotografare la bellezza dei popoli e dell’umanità, fa parte del team di Grandi Viaggi Fotografici e accompagna gruppi di fotografi e appassionati. Protagonista del suo TED Talk sarà l’Atlante dell’Umanità, una celebrazione della bellezza della diversità dei popoli.

– Elisabetta Aldrovandi: Avvocato, Presidente e co-fondatrice dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime, è Garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la regione Lombardia, docente di Criminologia e Vittimologia presso Limec di Milano e membro delle audizioni in commissione Giustizia alla Camera e al Senato. Parlerà di come non accettare mai alcuna forma di violenza contro donne e minori, e di come difendersi.

– Greta Tosoni: Sex coach ed educatrice sessuale certificata, ha esordito come fotografa e artista per poi co-fondare Virgin & Martyr, un’associazione dedicata alla creazione di luoghi sicuri – online e offline – in cui divulgare e permettere il confronto sulle tematiche dell’educazione sessuale, socio-emotiva e digitale. A TEDxMirandola accompagnerà il pubblico nella riscoperta dei confini della sessualità, passando per il tema dell’accettazione nella società di oggi.

L’intenso pomeriggio dell’evento, condotto da Samantha Taglini insieme ad altri quattro co-conduttori del territorio mirandolese, vedrà anche la partecipazione della Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” con il chitarrista Elia Garutti, oltre che dei professionisti di improvvisazione teatrale di Improg. E TEDxMirandola non si concluderà con la giornata del 3 luglio, perché oltre alle pubblicazioni online degli interventi ci saranno soprese per tutta la community nei mesi successivi.

“Portare il TEDx a Mirandola è motivo di grande orgoglio, ma anche un grande onere che abbiamo deciso di intraprendere con energia ed entusiasmo, pur senza sapere ancora a cosa esattamente stessimo andando incontro. E in pochissimo tempo possiamo già ritenerci molto soddisfatti del riscontro e del valore che stiamo creando assieme alla comunità che ci circonda. Confidiamo nella nascita di tante discussioni su idee e collaborazioni in una giornata ricca di stimoli, passione e contenuti. Capita di accorgersi del vero valore del territorio mirandolese solo nei momenti di più grave emergenza, ma con questo TEDx vogliamo ricordarcelo e celebrarlo sempre”. Così Matteo Stefanini, licenziatario dell’evento TEDxMirandola.

L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative di precauzione sanitaria vigenti.

Per restare aggiornati sull’evento è possibile anche iscriversi alla newsletter: http://eepurl.com/g76UsX e seguire TEDxMirandola sui principali canali social (Linkedin, Instagram e Facebook) cercando @TEDxMirandola.