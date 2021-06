Castelfranco Emilia, sabato sera Dario Vergassola in piazza Garibaldi

Un’estate veramente spumeggiante quella in corso su tutto il territorio di Castelfranco Emilia dove, come dichiarato dall’Amministrazione comunale, la parola d’ordine così come il titolo dell’intero cartellone delle iniziative, è RestArt, un acronimo che ha l’obiettivo di marcare con forza il desiderio e il messaggio di ripartenza.

Anche degli eventi. E possiamo esserne certi, anche la serata di sabato sarà molto spumeggiante: sul grande palco di piazza Garibaldi a partire dalle 21.00 andrà infatti in scena “Storie sconcertanti”, lo spettacolo live dell’attore Dario Vergassola che, proprio quest’anno, festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico. Dopo gli esordi con le spassose interviste, Vergassola ha cercato nel tempo un approccio più serioso intervistando gli ospiti del salotto di Serena Dandini e realizzando esempi magistrali di satira graffiante. Le sue interviste, lo ricordiamo, vedono coinvolti scrittori, scienziati, politici, sindacalisti senza farsi mancare brillanti manager o austeri professori. Recentemente ha iniziato a intervistare anche altri esseri viventi trovando nella natura esempi di grande virtù su cui possiamo comunque ridere ma anche imparare a salvare il nostro mondo da una catastrofe ecologica. Tutto questo infinito repertorio di domande/battute (e relative risposte) viene adesso riproposto in uno spettacolo dal ritmo serrato e incalzante: un vero e proprio sconcerto esilarante. Saranno proprio le nostre convinzioni a vacillare alla luce della satira intelligente di Dario Vergassola senza peraltro farci mancare spunti per ironizzare su noi stessi.

“Riflettere divertendosi oppure, invertendo l’ordine dei fattori, divertirsi senza però farci mancare importanti spunti di riflessione, credo sia una formula decisamente perfetta. E in questo ritengo che Vergassola sia semplicemente un vero e maestro e non vediamo l’ora di vederlo sul nostro palco di piazza Garibaldi – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore sottolineando la – grande soddisfazione di averlo in scena qui in città, nell’ambito di un calendario estivo composto dalla bellezza di oltre 120 eventi. Non ci stancheremo mai di ribadire quanto sia importante ripartire, proprio dall’arte e dalla cultura, dopo mesi e mesi tremendi. Ci piace farlo così, tutti insieme, con una bellissima e costruttiva condivisione, facendo comunità in tutto il territorio, dal centro alle frazioni. Tutto questo, sempre con un occhio ovviamente e doverosamente puntato alla prudenza e all’attenzione nell’ambito del contrasto al potenziale contagio da covid19. La situazione al momento è finalmente tranquilla – ha aggiunto – ma, con l’auspicio di esserci lasciati il peggio definitivamente alle spalle, non possiamo di certo abbassare la guardia. Abbiamo comunque deciso, ancora una volta, di alzare corposamente l’asticella del nostro massimo impegno anche nell’organizzazione degli eventi, per tutti, nessuno escluso. Uno sforzo enorme di cui siamo fieri, anche perché, proprio nell’alveo della condivisione e della partecipazione, gli “attori” principali nell’ideazione e nella creazione di tutti questi eventi, sono, insieme alla nostra efficientissima struttura Cultura, tutte le associazioni del territorio. E proprio a loro, insieme a tutta la struttura tecnica del nostro Comune, e al Consiglio Comunale che con le sue scelte ha supportato l’azione della Giunta – ha concluso Pastore – desidero rivolgere il mio plauso e il mio forte sentimento di gratitudine”. Lo spettacolo, organizzato dal Comune in collaborazione con ERT, è ad ingresso gratuito. I posti a sedere disponibili sono 200, previa prenotazione su eventbrite.it.