Cristian Mammi ricevuto in municipio a Sassuolo

È stato ricevuto in Municipio dal Sindaco Gian Francesco Menani e dall’Assessore allo Sport Sharon Ruggeri, ieri pomeriggio, Cristian Mammi del “Mammi’s Racing Team” vincitore del Campionato Nazionale Velocità Acsi Moto 2020, categoria 50 Nieto, con moto anni ’60 restaurate e portate in pista.

Pilota ufficiale della Pollini Motori spa, Cristian ha fondato la “Driver Academy” tramite la Pollini Motori per piloti di tutte le età ma soprattutto per i più giovani: assieme ai due piloti Matteo Gollini ed Emanuel Alejandro Pardo insegna sicurezza stradale e comportamento in pista accompagnando i ragazzi anche nella carriera agonistica.