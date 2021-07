Anas: per lavori limitazioni temporanee lungo la SS 722 – Tangenziale di Reggio Emilia

Anas: per lavori limitazioni temporanee lungo la SS 722 – Tangenziale di...

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento sismico del cavalca-ferrovia posto al km 8,900 sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 722 “Tangenziale di Reggio Emilia”.

Sabato 3 luglio, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 sarà istituita la chiusura dello svincolo n.5 in ingresso.

Dalle 18 di sabato 3 luglio sarà inoltre istituito il restringimento di carreggiata, in direzione Parma, dal km 8,000 al km 8,600 fino a venerdì 29 ottobre.

Contestualmente, sempre da sabato 3 luglio verrà istituito il divieto dei mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate in due tratti: dal km 8,300 al km 9,080 in direzione Parma e dal km 9,080 al km 8,000 in direzione Modena.