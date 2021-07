Pallanuoto: si ferma con gara 2, il percorso della Sea Sub nei play off di serie B

Pallanuoto: si ferma con gara 2, il percorso della Sea Sub nei...

In una soffertissima partita, con il risultato di 8-13 (0-3, 3-5, 3-2, 2-3) la President si impone anche alle Dogali e guadagna il passaggio alle finali.

I bolognesi iniziano la partita come sempre in modo aggressivo e si portano sul 0-4, vantaggio che anche in virtù di un rigore fallito dai modenesi, risulterà impossibile colmare.

Sempre intensa e molto bella la partita vede l’impegno dei modenesi che cercano di recuperare, giocano bene, mentre i felsinei con mestiere mantengono il vantaggio apparentemente senza soffrire troppo.

Per pochi minuti si è rivisto in vasca, Filippo Araldi. Un cameo, più che altro, visto che l’infortunio alla spalla non è completamente risolto e molto probabilmente dovrà farsi operare.