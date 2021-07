A Galliera intitolato un parco pubblico al sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Defina

Nella giornata di ieri, in San Vincenzo di Galliera, in occasione dell’anniversario della morte del Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Defina, si è tenuta una cerimonia di intitolazione del Parco Pubblico di via Cantelli alla presenza del Sindaco di Galliera e del Vicario del Questore di Bologna, oltre ad altre autorità.

Il 29 giugno 1986 il Sovrintendente Defina perse la vita durante la Festa dell’Unità di San Vincenzo in Galliera quando, durante un violento nubifragio, portò in salvo molte persone, lasciando la moglie e la figlia di appena 2 anni. Lo stesso, riconosciuto “vittima del dovere”, venne insignito dell’encomio solenne alla “memoria” nel 1987.

La cerimonia ha previsto la scopertura della targa in memoria del Sovrintendente. In tale occasione è stata ricordata l’eroica azione posta in essere dal Poliziotto, a cui è seguito un momento di raccoglimento in occasione della preghiera recitata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Domenico Vittorini.